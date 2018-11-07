Meclis Üyeleri Toplantıya Maskeyle Girdi

Çorlu
Belediye Meclisi üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek amacıyla kasım ayı olağan meclis toplantısına maskeyle katıldı.
Belediye binası meclis salonunda yapılan toplantının başkanlığını Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptı.
Sarıkurt, açılış konuşmasında, farkındalık oluşturma adına meclis toplantısında maske taktıklarını ifade ederek, "Bilindiği gibi, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bizler de Çorlu Belediyesi olarak lösemi hastalığına dikkat çekmek ve löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, tedavi edilebilir olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimizin sevgiye, iyiliğe, en önemlisi morale ihtiyaçları olduğunu hatırlatmak için Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol kampanyasına katılıyoruz." dedi.
Daha sonra gündem maddelerine geçen meclis üyeleri, toplantı boyunca maskelerini çıkartmadı.
Çorlu
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:10