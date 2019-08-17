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Meclis üyelerinden Ali Dağı'na yeşil dokunuş

Talas Belediyesi meclis üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Ali Dağı'nda fidan dikti.

17.08.2019 15:10 Meclis üyelerinden Ali Dağı'na yeşil dokunuş
Talas Belediyesi meclis üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Ali Dağı'nda fidan dikti.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın ve meclis üyeleri Ali Dağı 360 Projesi yürüyüş alanında buluştu.
AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 100 adet çam fidanı toprakla buluştu.
Bu etkinliği her 15 günde bir düzenlediklerini belirten Yalçın, "Bugün 100 tane çok yetişkin, en az 3 metre boyunda çam fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Ben meclis üyelerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üzerlerinde de inşallah Ali Dağı'na ağaç diken herkesin isimleri yazılacak." ifadelerini kullandı.
MHP Meclis Üyesi Orhan Say da Ali Dağı'na herkesin ağaç dikmesini istediklerini belirterek, vatandaşları ağaç dikimine davet etti.
İyi Parti Meclis Üyesi Hasan Özsoy ise ağaç dikmeyi kutsal bir vazife olarak gördüklerini ve Talas Belediyesi'nin bu tür çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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