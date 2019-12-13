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Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurasına Erdek'i temsilen Erdek Belediye Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Huri Güven katıldı.

13.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:33Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı
Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurasına 'i temsilen Erdek Belediye Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Huri Güven katıldı. 18 ülkeden 44 yabancı konuğun katıldığı şurada Erdek zeytinyağı şurada yoğun ilgi gördü.

Farklı coğrafyaların yerel yönetimlerinde görev yapan kadın belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin bir araya geldiği toplantı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'unda gerçekleştirildi.

Şuraya 18 ülkeden 44 temsilcinin yanı sıra 7 kadın belediye başkanı ve bin 4 kadın meclis üyesi katıldı. Erdek'i temsilen katılan Meclis üyesi Huri Güven yaptığı açıklamada "AK Parti 6. Uluslar Arası Kadın Siyasetçiler Konferansı'na Erdek'i temsilen katılım sağladım. Ankara'da yapılan konferansta tüm illerin tanıtımı yapıldı. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleme fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanımız kadınlara siyaset çağrısı yaptı. Ayrıca milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile sohbet ettik. Programın amacı kadınlarımızı siyasete katmak ve kadın siyasetçilerin çoğalmasını sağlamaktı. Bende Balıkesir standında güzide ilçemiz Erdek'in meşhur zeytinyağını tanıttım. Zeytinyağımız yoğun ilgi gördü" diye konuştu. - BALIKESİR

AK Parti, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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