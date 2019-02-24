Meclis Yeni Başkanını Bugün Seçecek

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni başkanı bugün seçilecek.<br><br>Binali Yıldırım'ım istifasıyla boşalan Meclis Başkanlığı için TBMM Genel Kurulunda bugün seçim yapılacak. Meclis Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Şentop ve Nevzat Şatıroğlu, CHP'den Engin Altay, İYİ Parti'den İmam Hüseyin Filiz ve HDP'den Serpil Kemalbay Pekgözegü aday oldu. AK Parti'yi destekleme kararı alan MHP ise aday göstermedi.<br><br>Gizli oylamayla yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk yakalanamaz ise iki adayla dördüncü tura geçilecek ve en fazla oyu alan başkan olacak.<br><br>(İHA)