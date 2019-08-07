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Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı

Kenya'da bir kadın milletvekili, Meclis'teki oturuma 5 aylık bebeği ile katılınca, güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

07.08.2019 17:36 Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı
Kenya'da bir kadın milletvekili, Meclis'teki oturuma 5 aylık bebeği ile katılınca, güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.
Kenya'da Kwale Eyaleti Milletvekili Zuleika Hassan, Ulusal Meclis'te yapılan oturuma 5 aylık bebeği ile katıldı. Bunun üzerine oturuma başkanlık eden Christopher Omulele, Meclis'in bebek bakmak için doğru bir yer olmadığını belirterek, Zuleika Hassan'ın dışarı çıkmasını talep etti.
Öte yandan bir grup milletvekili Omulele'nin bu talebine tepki göstererek, Hassan'ın salonu terk etmemesi gerektiğini savundu. Ancak, güvenlik görevlileri Hassan ve bebeğini zorla dışarı çıkardı. Bunun ardından çok sayıda vekil de Hassan'a destek olmak için Meclisi terk etti. Yaşananlar nedeniyle oturuma bir süre ara verildi.
Görüntü Dökümü
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-Oturum Başkanı Omulele'nin, Hassan ve bebeğinin dışarı çıkmasını istemesi
-Milletvekillerinin tepkisi
-Görevlilerin zorla Hassan ve bebeğini dışarı çıkarması
-Bazı vekillerin de destek amaçlı dışarı çıkması



Milletvekili, Kenya, Güncel

Kaynak: DHA

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