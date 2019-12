TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında kültürel, akademik ve sosyal alanda çok sayıda etkinlik düzenlenecek.Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, milli mücadele ile TBMM'nin 100 yıllık tarihsel gelişiminin uluslararası alanda akademisyenlerle birlikte ele alınacağı konferans, toplantı ve uluslararası sempozyum zinciri hazırlanacak. Bu kapsamdaki faaliyetler, pek çok il merkezinde 2020 boyunca sürdürülecek.Cumhuriyetin kabulü, anayasa değişiklikleri, darbeler, ulusal ve uluslararası krizler gibi konuların ele alınacağı 10 bölümlük yakın tarih belgeseli hazırlanacak.100 kısa film ile TBMM tarihiTBMM tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeler, ortalama 3 dakikalık 100 kısa filmle anlatılacak. Hazırlanacak kısa filmlerde anlatılan döneme şahit olan kişilerle yapılacak röportajlar ve orijinal belgelere de yer verilecek."Mustafa Kemal'in İlk Partisi: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti", "İlk Seçim Kanunu: Talimat-ı Muvakkate", "Padişahların Yemin Metni", "Misakımilli", "Amerikan Mandacılarının Mektubu", "İlk Meclis Seçimleri", "Diyab Ağa ve Son Kurşun," "Bir Numaralı Kanun," "Lozan Kararı", "Cumhuriyet Önergesi", "Ziya Gökalp'in Başkanlık Sistemi" konulu kısa filmler hazırlanacak."TBMM'nin yüzü"TBMM'nin, kuruluşundan bugüne kadar pek kimsenin bilmediği, içeriğinden ve tarihsel gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özellikleri de anlatılacak.TBMM'nin fiziki yapıları, içindeki eserler, kütüphanesindeki belgeler, genel kuruldaki tarihi konuşmaların ve anların perde arkasında neler yaşandığı gibi konuların ele alınacağı 15 dakikalık belgeseller yapılacak.Bu kapsamda TBMM Meclis binalarının tarihi ve özellikleri, Meclis mutfağının 100 yıllık tarihi, Meclis kütüphanesi ve özel eserler, Meclis'teki sanat eserleri ve antikaları tanıtan belgeseller hazırlanacak.Meclis'teki tarihi konuşmalar başlıklı belgeselde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Erdal İnönü, Deniz Baykal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları yer alacak."Meclisin Bir Günü", "Milli Mücadele Ankarası", "Milli Mücadelede Edebiyat", "Milli Mücadelenin İsimsiz Kadın Kahramanları", "Milli Mücadelede Esirler", "Bestekar Milletvekilleri", "Meclisin İlkleri", "Milli Mücadelede Silah Temini", "Milli Mücadelede İstihbarat", "Milli Mücadelede İletişim", "Milli Mücadelede I. Meclis ve Dış Politika" başlıklı belgeseller hazırlanacak.Sosyal medyada milli irade tarihiKamuoyunun yakından tanıdığı değerli bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından isimler, 23 Nisan 2020'ye kadar milli mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa paylaşımlarla kamuoyuna anlatacak. Her anlatım giriş ve çıkış spotlarıyla birlikte yaklaşık 30 saniye sürecek.1 Ocak 2020 ile 23 Nisan 2020 arasında toplam 115 isim kampanyada yer alacak. Hazırlanan filmler, TBMM'nin sosyal medya mecraları üzerinden her sabah 07.00'de yayına açılacak.TBMM 100. yıl internet sitesi ve mobil uygulamaTBMM'nin 100. yılı münasebetiyle hazırlanacak tüm yazılı ve görsel materyaller ile arşiv ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge, görsel ve videoların yükleneceği dijital platformlar, 23 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacak.İnternet sitesi ve mobil uygulamaların açılışı, 23 Nisan 2020 günü, pek çok kutlama başlığı ile gerçekleştirilecek.Kısa film festivali"Gençlik ve Milli İrade" konulu ve üniversite gençliğinin katılacağı kısa film yarışması düzenlenecek. Festivalin film seçkileri çağrı şeklinde yapılacak ve festival galasında dereceye girenlere ödül verilecek. En beğenilen 5 film için TBMM tarafından yayın mecraları oluşturulacak.Kamu spotları2020 oyunca hazırlanacak, her biri yaklaşık 40 saniyelik 12 kamu spotu, her ay birinin medyaya servis edilmesiyle etkin biçimde değerlendirilecek.12 kamu spotunun içerikleri ve mesajları milli irade ana vurgusu üzerinde şekillenecek. Kamu spotları her ay seçilecek anlamlı bir günde paylaşıma açılacak.Dönemin arşivlerinden seçilecek fotoğraflardan oluşacak sergi hazırlanacak. Bu sergi Osmanlı Arşivleri, Türk Tarih Kurumu Arşivleri, TBMM Arşivi ve Devlet Arşivleri Başkanlığı ile koordineli yapılacak. Sergi, 15 ilde gerçekleştirilecek.100 yılın 100 almanağıTBMM'nin 100 yıllık tarihi boyunca her yıl yaşanan önemli gelişmelerin içeriğinde yer alacağı 100 ciltlik bir almanak hazırlanacak. Almanak sınırlı sayıda basılacak ancak digital ortamda herkes tarafından kullanılması temin edilecek.Uzman akademisyenler tarafından hazırlanan ansiklopedik çalışmada Meclis tarihi tüm boyutlarıyla ele alınacak.YÖK ve üniversitelerle sağlanan iş birliğiyle TBMM'nin 100. yılını esas alan özel sayıların çıkarılması koordine edilecek.TBMM'nin açılışı canlandırma23 Nisan 1920 günü gerçekleşen Meclis açılışı, tiyatro sanatçıları tarafından canlandırılarak o günün atmosferi kamuoyuna yansıtılacak.Her yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklar arasından, önceden yapılacak yazışmalarla seçilecek "çocuk parlamenterler", TBMM Genel Kurulunda özel bir oturumla bir araya gelecek.TBMM'nin 100. yılı anısına, Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülecek ortak çalışmayla seçilecek illerde hatıra ormanları kurulacak. Ayrıca bu ormanlarda o vilayet adına şimdiye kadar görev yapan tüm milletvekilleri adına birer ağaç dikilecek.THY'den 100. yıl uçuşuTürk Hava Yolları tarafından giydirilecek bir uçakla, Türkiye'nin dört bir yanına "100. Yıl Uçuşları" düzenlenecek.PTT Genel Müdürlüğü, 100. yıla özel pul basacak.100. yıl kapsamında Darphane Genel Müdürlüğü eliyle özel hatıra altın para hazırlanacak.