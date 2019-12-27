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Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri

TBMM Başkanlığı, vatandaşların, gazi Meclisin açılışının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin görüş ve önerilerini bekliyor.

27.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:18 Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri
TBMM Başkanlığı, vatandaşların, gazi Meclisin açılışının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin görüş ve önerilerini bekliyor.
TBMM'nin 100. kuruluş yılı etkinlikleri, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yıl dönümü olan bugün başladı.
TBMM Başkanlığınca, bu kapsamda coşkulu ve geniş katılımlı kutlamalar, bilimsel-kültürel etkinlikler, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım faaliyetleri yapılacak.
Vatandaşların, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalara katkı sunmaları için hazırlanan elektronik posta adresi de TBMM'nin resmi internet sitesi üzerinde paylaşıldı.
Vatandaşlar, görüş ve önerilerini, 2020@tbmm.gov.tr adresine mail atarak iletebilecek.

Ankara, Politika

Kaynak: AA

Politika

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