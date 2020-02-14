Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bedava gazete dağıtma tartışması yaşandı. AK Partili üyeler, Cumhuriyet gazetesininin dağıtılması konusunda belediyeyi suçlarken, CHP'li üyeler ise başka birilerinin gazeteyi dağıtmış olabileceğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.

AK PARTİ AÇIKLAMA İSTEDİ

Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Başkan Zeydan Karalar'ın son katıldığı meclis oturumunda AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan'ın 7 Şubat 2020 Cuma günü, Cuma namazı çıkışında belediye personeli tarafından vatandaşlara ücretsiz gazete dağıtıldığına dair sorduğu sorulara Başkan Karalar'ın cevap vermediğini ve sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek, bu konudaki sorularını yazılı olarak cevaplaması için Meclis Başkanı Mustafa Bayar'a önerge sundu.

CHP, ZABITANIN DAĞITMADIĞINI SAVUNDU

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise konuyu araştırdıklarını, zabıta personeli tarafından herhangi bir gazete dağıtılmadığını ancak başka birilerinin bu gazeteyi dağıtmış olabileceğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta cuma günü Adana'da cuma namazından çıkan vatandaşlara Cumhuriyet gazetesinin 7 Şubat 2020 tarihli sayısı dağıtılmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı "Belediyeyle ilgili haberleri vatandaşlarımıza ulaştıran taşeron personellerimiz var. Onlar oradan geçerken vatandaşların talebiyle gazete vermişler. Caminin içinde dağıtmıyorlar. Orada siyaset yapmak bizim işimiz değil. Propaganda söz konusu değildir. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım. Burayla ilgili haberleri vatandaşlara duyurmak da ayrıca benim görevim."

BEDAVA DAĞITILDIĞI SÖYLENEN GAZETENİN İLK SAYFASI