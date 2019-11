Mecliste "sigara ile mücadele" toplantısı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Türkiye 'de tütünün kullanımını önlemek için dünyaya örnek olacak bir yasal altyapının mevcut olduğunu ancak buna rağmen tütün kullanımı oranında artış görüldüğünü belirtti.Meclis'te, "Çocuklar ve Gençlerin Pasif İçicilik ve Sigaranın Etkilerinden Korunması İnisiyatifi" konulu toplantı düzenlendi.Durgut, burada yaptığı konuşmada, sigara tüketimindeki artışa dikkati çekti.Türkiye'de tütünün kullanımını önlemek için dünyaya örnek olacak bir yasal altyapının bulunduğunu ifade eden Durgut, buna rağmen tütün kullanımı oranında artış olduğunu dile getirdi.Çocuklarda ve gençlerde sigara içme oranında artış görüldüğüne işaret eden Durgut, "Bu konuda sivil toplumun birlikte hareket etmesi önem arz ediyor. Birlikten güç doğacağına eminim." dedi.Çocuklar ve gençlerin tütün kullanımını önlemek için en önemli müdahalelerden birinin sigara fiyatları ve vergi oranlarının artırılması olduğunu belirten Durgut, ayrıca kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız alanın temin edilmesi gerektiğini vurguladı."Kapalı alan tanımından taviz vermemeliyiz"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, Türkiye'de son 15 yıl içinde tütünle mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. 2008 yılından 2012 yılına kadar tütün tüketiminde ciddi azalma olduğuna dikkati çeken Erdöl, "Mevcut kanunu uygulayamıyoruz, mutlaka uygulamamız lazım. Kapalı alan tanımından taviz vermememiz lazım. 'Açılır kapanır alan', 'kapalı alan' tanımı var, bu yanlış. Sigara içeçeklere yer belirlenir oradan başka bir yerde içmemeleri lazım. Diğer alanlar temiz alan olur." diye konuştu.Erdöl, Türkiye'de tütün kullanımının önlenmesi yolunda önemli mesafe alındığını ancak daha sonra başarı grafiğinin giderek düştüğünü belirterek, tütün tüketiminin azaltılması için tüm paydaşların yer aldığı bir arama konferansının yapılmasını önerdi.Kapalı alanda sigara denetimi sırasında hiç kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdöl, "(Kravatlı) hastalığından kurtulmamız lazım. Nüfuzlu kişilerin telefonuyla, baskıyla 'buna ceza yazma' tavrından uzak durulmalı, adalet mekanizması kırıldığı zaman artık bir şeyi uygulayamazsınız." ifadesini kullandı.Erdöl, Türkiye'de çocuklara tütün satılmasını engellemek için ilk adımı atan eski sağlık bakanlarından Mehmet Fuad Umay adına bir etkinlik yapılmasını gündeme getirdi."En önemli ölüm sebebi sigara"Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programı Sorumlusu Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün kullanımının Türkiye'de ve dünyada en önemli ölüm sebebi olduğuna işaret etti.Ergüder, tütün endüstrisinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'tilkice' hareket ettiğini belirterek, elektronik sigaranın da bu tilkice adımlardan biri olduğunu savundu. Dünyada yılda 7-8 milyon kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Ergüder, bu kişilerden 1 milyonunun da başkasının içtiği sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.Tütünle mücadele konusunda 'çocuk ve gençlerin başlamasının önlenmesi', 'içenlere bıraktırılması' ve 'pasif dumandan etkilenmenin önlenmesi' konularının ana başlıklar olduğunu ifade eden Ergüder, "Tütün kullanımının önlenmesi için en etkilisi vergi artırımı, dumansız hava sahasının etkili şekilde uygulanması. Tütün kullanımı yavaş yavaş artmaya başladı. Artışlara baktığımızda bunun kadınlardaki ve gençlerdeki tüketim artışından olduğunu gördük. Dumansız hava sahası konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ayrıca Türkiye en ucuz sigaranın satıldığı ülkelerden biri." dedi.Ergüder, Türkiye'nin en çok sigara içilen üçüncü ülke olduğunu ve 118 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimine ulaşıldığını dile getirerek, tütünle mücadele konusunda sağlık sektörü ve sivil toplumun tekrar devreye girmesini istedi."2030'a kadar hiçbir şey yapılamazsa yılda 240 bin kişi hayatını kaybedecek"UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin sigaranın olumsuz etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "2030 yılına kadar hiçbir şey yapılamazsa yılda 240 bin kişi hayatını kaybedecektir bu nedenden ötürü. UNICEF Temsilcisi olarak söylemem gerekirse çocukların tütün kullanımı kaygılandırıcı." diye konuştu.Türkiye'de 13-15 yaş aralığındaki kesimin tütün kullanma oranı 2013 yılında yüzde 6,9 seviyesindeyken bu rakamın 2017 yılında yüzde 17,9'a yükseldiğine dikkati çeken Duamelle, oranın 2023 yılına kadar yüzde 10 seviyesine indirilmesi için herkesin ortak ve yoğun çaba göstermesi gerektiğini söyledi.Duamelle, tütün ürünlerine uygulanan vergilerden gelecek gelirin tütüne karşı savunuculuk faaliyetlerinde kullanılmasını istedi.Tütünle mücadele konusunda mevzuatın tam uygulanması gerektiğine işaret eden Duamelle, "Dumansız alan bulmak zor. Bahçeli yerlerde oturup Türk kahvesi içmenin keyfine varırken sigara içmeme hakkını kullanamıyorsunuz, pasif içiciliğe maruz kalıyorsunuz." dedi."Türkiye'de takdire şayan bir mevzuat var"Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da tütünün sağlığa zararlarına ilişkin daha çok kanıta dayalı mücadele yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.Türkiye'de tütünle mücadele konusunda takdire şayan bir mevzuatın olduğunu vurgulayan Duamelle, "Bu mevzuatın uygulanması zor ama sadece Türkiye'ye has bir zorluk değil, dünyanın her yerinde bu zorluk yaşanabilir. TBMM uygulamada da ek adımlar atabilir. Ek mevzuat çıkarabilir ki uygulama geniş olsun. Toplumun bütün kesimlerini bu sürece katabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Toplantıya katılan sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerini aktarması sonrasında Prof. Dr. Toker Ergüder, çocuklarda tütün tüketiminin araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi.Daha sonra Durgut, bir kapanış konuşması yaptı.Toplantıda herkesin sesinin yansıtıldığını belirten Durgut, "Stratejik iletişim planı oluşturmalı ve takvime yayılmalı. Bu platform 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde bir etkinlik yapabilir." dedi. Durgut, tütünle mücadele konusunda tüm katılımcıların yer aldığı bir kampanyanın da gündeme gelebileceğini söyledi.