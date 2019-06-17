17.06.2019 17:55
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Mecliste 'su zammı' gerginliği

Mecliste

Samsun Büyükşehir Meclis toplantısında, bir grup su zammını protesto etti.

Samsun Büyükşehir Meclis toplantısında, bir grup su zammını protesto etti. Protesto sırasında zabıtalar ile grup arasında arbede yaşandı.

Samsun Büyükşehir Meclis Binasında gerçekleştirilen meclis toplantısında su zammı gerginliği yaşandı. Bir grup döviz açarak slogan atmaya başladı. Su zammına tepki gösteren 5 kişilik gruba zabıta ekipleri müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Grubun meclis salonundan çıkartılmasıyla gerginlik sona erdi.

34 madde görüşüldü

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan meclis toplantısında ise 34 madde görüşüldü. Maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Güncel

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