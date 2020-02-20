Meclisteki 15 Temmuz anıtı açılışa hazır

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesinde anıt yapıldı.

Hain darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlıklarla milli iradeye sahip çıkan şehitlerin anısını sonsuza dek yaşatmak ve hain kalkışmayı unutturmamak adına planlanan anıt, TBMM bahçesinde, ilk bombanın düştüğü noktada inşa edildi.

Anıtın tasarımında Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun önerileri göz önüne alındı. Anıt, 15 Temmuz kalkışmasına karşı milletin ve devletin güçlü duruşunu, sade yapısıyla en iyi şekilde yansıtan "dikilitaş" formunda yapıldı.

Üç parçadan oluşuyor

Anıt, üç parçadan oluşuyor. Birinci parçası kendisi, ikinci parçası bombalardan ilkinin düştüğü noktayı gösteren sembolik küresel camekan, son parça ise bunları üzerinde taşıyan platform ve yürüyüş yolundan meydana geliyor.

Anıt, ana binaya saygılı ve uyumlu şekilde yapıldı, anıtın genelinde bej traverten kullanıldı. Üzerindeki yazılar ve 15 Temmuz simgesi ise koyu renk mermer, granitten yapıldı.

Şehitlerin isimleri listelendi

Anıtın üç yüzünde, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri alfabetik sıraya göre listelendi.

İsimlerin etrafına kufi yazıyla besmele ve Bakara Suresi'nin "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz' derler." ayetleri yazılacak.

Ön yüzünde sadece 15 Temmuz simgesi bulunan anıtın en üst kısmında ise TBMM'nin sembolü, güneş şeklinde işlendi.

Kaynak: AA