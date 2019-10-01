Haberler » Politika » Haber

Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

01.10.2019 15:13
27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından Polis Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mithat Sancar, Levent Gök ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
17:58 Erdoğan: kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır
17:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında konuştu
17:52 TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması
17:50 Yeni yasama yılı başladı
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te soruları yanıtladı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"
17:16 Yeni yasama yılı başladı