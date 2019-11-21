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Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi

Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi. Ayrıca spor hakemlerinin gelir vergisi istisnasına son verildi.

21.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:07

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Buna göre, Lig usulüne tabi dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak.

GELİRLERİN 500 BİN LİRAYI AŞMASI HALİNDE BEYANNAMEYLE BİLDİRİLECEK

Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e uzatılacak. Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu gelirler yıllık beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine ödenmiş olması şartı getirilecek.

Kanunla 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak.

HAKEMLERE VERGİ

Ayrıca eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.

Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi

Türkiye, Spor, Ekonomi


HABER YORUMLARI (10)
ERKAN DİYORKİ:Desene Falcao Türkiyeye gelen son yildiz olacak ... :D
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HAKAN06:İşverendnde alın Bime bile devlet teşvik veriyo ne deyimbem garibin işciden memurdan alın alın devam edin sandıkdada alırsınız alacağınızı
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BEN:İligimizi kuruttunuz vergilerle doyuramadik sizi kicimizdaki donun bile %60 ı vergi. Gerçi yol yaptınız ama vergileri kullanmasının onu da bize odettiniz sahi vergileri nereye kullandinkz?
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HAMZA:Aaaa bende Türkiye niye kalkınamıyor diyorum... Almanya %40 alıyor normal işciden
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TÜRKOĞLU:Yüzde elli vergi olmalı. Taş atıp da kolları mı ağrıyor? Hele GS''li bütün yabancı fuybolculardan oynayamama vergisi de alınsın.
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Vergiler tabana doğru yayılacak diyen dingil, hala yayıyorsunuz! Bu üst tabakaya birşey olmaz, umutlu olmayın!
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YOLCU:Asgari ücretli, emekli, memura yaymaya devam ver mehteri verrrr!
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12345:Çok önemli olanmı, çokomelli olanmı?
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11 0
EMRAH AKTAŞ:DAHA FAZLA ALSINLAR ÖZELİKLE YABANCI FUTBOLCULARDAN TÜRKİYEYİ SOYUYORLAR
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HAJDAR:Arladaslar, bu vergi avrupada %50. Ustelik butun zenginler icin.
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