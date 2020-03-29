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Mecnun Otyakmaz'dan 'Evde Kal' çağrısı!

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Tip Korona virüs ile (KOVID-19) ilgili mücadele tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

29.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:48
Mecnun Otyakmaz'dan 'Evde Kal' çağrısı!
Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Tip Korona virüs ile (KOVID-19) ilgili mücadele tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı çağrıda, vatandaşların evde kalmalarını isteyerek sosyal mesafenin de korunmasına dikkat çekti.

Başkan Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı;

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de Korona virüs tehdidi altında. Birçok organizasyon iptal edildi. Devletimiz ilk andan itibaren kapsamlı tedbirler aldı ve almaya da devam ediyor. İnsanlık olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte Korona virüse karşı hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Ülke olarak kenetlendik. Devletimiz tarafından virüse karşı alınan tüm önlemlere mutlaka riayet etmeliyiz. Salgını önlemenin en etkili yolu; sosyal mesafeyi koruyarak başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız, çocuklarımız ve özellikle de sağlık otoritelerince risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan halkımız kesinlikle dışarıya çıkmamalıdır.

Ortak kullanım alanlarında temizlik ve el hijyenine çok dikkat ederek Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 kurala mutlaka uymalıyız. Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin en kısa sürede geçmesini sağlayabiliriz. Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar çok daha dikkatli davranmalıyız. Unutmayalım; toplumu korumak, ilk olarak kendimizi korumakla başlar. Hayat eve sığar. Evde kal, sağlıklı kal." - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor

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