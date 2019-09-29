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Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) rağmen verilen yanlış kararların kamu vicdanını yaraladığını belirtti.

29.09.2019 15:36Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) rağmen verilen yanlış kararların kamu vicdanını yaraladığını belirtti.
Otyakmaz, yaptığı yazılı açıklamada, emek ve alın terinin bir mücadelenin en kutsal parçası olduğunu vurguladı.
Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları 1-1 sona eren mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşma genelinde iyi bir yönetim göstermesine rağmen uzatma anlarında maçın sonucuna etki eden çok önemli hatalar yaparak bu emek ve alın terinin zayi olmasına sebebiyet verdiğini savunan Otyakmaz, şunları kaydetti:
"VAR'a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır. Anadolu'da bir söz vardır; 'Bir kez zalim olmaktansa bin kez mazlum olmak iyidir.' Hakem hatalarıyla kaybedilen puanlarımız, biliniz ki gönül hanelerimize yazılmaktadır. Taraftarımız şundan emin olmalılar ki bu tür hakem hataları karşısında yönetim kurulumuz gerekli girişimlerini basın yoluyla değil, seçimlerde destek olduğumuz ve güvendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bizzat yapmaktadır. Gelişen bu olaylar karşısında haklı tepkilerini medeni bir şekilde ortaya koyan tüm Yiğidolarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Taraftarlarımızın desteğiyle takımımız dik duruşuyla yoluna emin adımlarla ilerleyecektir."

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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