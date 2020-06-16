Mecnun Otyakmaz: Emre Kılınç ve Mert Hakan'a teklif yapacağız

Mecnun Otyakmaz: Emre Kılınç ve Mert Hakan'a teklif yapacağızHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, son günlerde adları transfer haberlerinde sıkça geçen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında, "Kendileriyle konuştuk.

16.06.2020 00:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:28
Mecnun Otyakmaz: Emre Kılınç ve Mert Hakan'a teklif yapacağız
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, son günlerde adları transfer haberlerinde sıkça geçen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında, "Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız" dedi.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 27'nci haftasında evlerinde 1-0 galip geldikleri Yukatel Denizlispor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirten Otyakmaz, "Önemli olan bu salgın süresinde verilen aradan sonra ilk karşılaşmamıza galibiyetle başlamaktı. Bunu da başardığımız için gerçekten mutluyuz. Lig üçüncüsü olduk. İkinci yarı lider olarak başlamıştık ama kaybetmiş olduğumuz maçlar maalesef bizi dördüncülüğe düşürmüştü ama tekrar üçüncülüğü yakaladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da puanlarımız artarak devam eder ve ligdeki sıralamamız en üst seviyelerde olur diye dua ediyoruz. Çok da zengin pozisyonlu bir karşılaşma değildi. İki takım da yoruldu, onu da sahada gördük. Ama netice itibarıyla bizim kazandığımız bir karşılaşma oldu. Evimize mutlu gidiyoruz. Kalan 7 hafta var. Biraz daha oyunumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Bu maçtan sonra daha yukarıya, daha yüksek grafikle, daha iyi futbolla olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Ligin üst sıralarındaki takımların iyi futbol oynadığını söyleyen Otyakmaz, "Bulundukları yerleri hak ediyorlar. Biz de ilk yarı çok iyi futbol oynamıştık ve ligin zirvesindeydik. Ama ikinci yarıya birtakım sakatlıklar damgasını vurunca puan kayıplarımız söz konusu oldu. İnşallah fikstürümüz de müsait, iyi olursak, iyi futbol oynarsak diğer maçlarımızı kazanırsak lig liderliğini yakalamış oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Beş oyuncu değişikliği kuralı hakkında da değerlendirmede bulunan Otyakmaz, "Ben pek alışamadım. Ama çok sayıda sakatlık oluyor. O manada futbolcuları korumak açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Onu hissediyorum. Gerçekten çok sakatlık söz konusu. Bütün futbolcular aynı seviyede değil. Aynı çalışmayı yapmadılar. O açıdan iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.
'MERT HAKAN VE EMRE'YE TEKLİF YAPACAĞIZ'
Transferin gözde isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığı iddia edilen takımlara bu soruları sorun. Bakalım onlar ne diyecekler, ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalınıyorsa bilmiyorum. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar bilemiyorum." Mecnun Otyakmaz: Emre Kılınç ve Mert Hakan’a teklif yapacağız

Kaynak: DHA

Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç, Sivasspor, Güncel, Haber

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