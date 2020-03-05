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Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılılar ile anlaştığına yönelik haberler çıkması üzerine, "Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?" ifadelerini kullandı.

05.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:00

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Otyakmaz, Süper Lig'in 25'inci haftasında ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Ülkemizin yaşadığı durumdan dolayı üzüntümüzü belirtmek istiyorum. İnşallah her şer ilerleyen zamanda daha iyi olur. Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından iddialı rakibimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacağız. Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğüm, sonunda 'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"SİVAS'TA HAVA DA ZEMİN DE FUTBOLA MÜSAİT"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le maç saati değişikliği ile ilgili görüşme yaptıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Yaklaşık 15 gün önce Sayın Mustafa Cengiz böyle bir rica bulunmuştu ve 'ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TRANSFER SÖYLENTİLERİNİN ORTAYA ATILMASI NE KADAR DOĞRU?"

Takımda yer alan oyuncular hakkında transfer söylentilerinin çıkmasını eleştiren Otyakmaz, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce konuşuldu ve bitti. Şu an arkadaşlarımız bizimle. Galatasaray maçı öncesinde bu gibi şeylerin yayınlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki? Bundan kim fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak zaman değil" açıklamasında bulundu.

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Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (16)
ETİK SÖYLENTİMİDİR:İlk değilki sn başkan, GS kiminle oynasa maçtan önce en iyi topcusuna, topcularına gizliden yada açık olarak teklifler götürür ve götürmeyede devam ediyor, ancak götürmesi stratejik bir uygulamada olsa etik olarak ne kadar doğrudur tartışılır, fakat götürülen topcunun bunu elinin tersiyle itmesi beklenirki buda futbolcunun karakteri ile ilgilidir, şimdiden yenilgiye kılıf hazırlamak yerine butürde açıklamalar yapmanız daha doğru olur kanaatindeyim, bu ne ilk nede son olacak mantalite değişmedikçe
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HALDUN VV:Fenerin bu haberleri tam da Sivas-gs maçı öncesi servis ettiği bu kadar barizken sivaslıların bunu bile bile oyuna gelmesi de ayrı bir komedi.
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AFDGBHFCV:bir futbolcu sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği kuluple transfer görüşmesi yapabilir. kaldıki esas amaç bu dedikoduları maksatlı bir şekilde çıkarıp gs zorda koymak ve çelme takmak , yoksa bu iddaların ortaya atılması maç haftası tesadüf değildir.
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CENK:gs yine her koldan şamp. için saldırıyor. çok iyi bilirler saha dışı oyunları. . .
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DEFOLLL FATİH:her sene işi bu gsnin şaşırmayın yani
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DOĞRUCU DAVUT:GS HER SENE AYNI TAKTİK VALLA SENİ ALICAM BANA KARŞI OYNAMA Bİ BIKMADILAR BU TAKTİKTEN SON ÖRNEĞİ MUĞDAT ÇELİK NERDE ?
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DİNGO DAVUT. :):koskoca galatasaray bi muğdata kaldı. . . onu tutacak bir oyuncu kalmadı, hiçbir önlem alınamadı. . . . ve sen de buna inandın. . Doğrucu senii. . :) futbol bilgini bi sorgula. . .
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OBJEKTİF YORUMCU!!!:bu adam kaliteli saygın ve karakterli bir insan
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1234:bundan fenerbahçe fayda sağlayacak galatasaray sivası yendiğinde başlayacaklar şike yaptı gs hersene böyle şampiyon oluyorlar sizde sivas başkanı olarak fenerin getir götürünü yapmıyomusunuz rize ve malatya gibi biraz omurgalı olsanız Allah bilir bu haberleri çıkartanlar sizlersiniz
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.:SEN KULÜP BAŞKANI DEĞİL MİSİN ? BİLMİYORMUSUN HANGİ OYUNCU KİMLE ANLAŞTI YA DA ANLAŞMADI . ANCA ÇIKIN BOŞ BOŞ KONUŞUN .
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5.03.2020 17:57:32