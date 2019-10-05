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Mecnun Otyakmaz: "Kazanacağımızı düşünüyorum"

D.G. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarlarının desteği ile Ankaragücü maçını kazanacaklarını söyledi.

05.10.2019 12:51Mecnun Otyakmaz:
D.G. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarlarının desteği ile Ankaragücü maçını kazanacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor'da Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Ankaragücü maçı öncesi basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu.

Ankaragücü'nün transfer tahtasının her ne kadar kapalı olsa da, geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında güçlü bir takım oluşturduğunu belirterek, "Ankaragücü geçtiğimiz sezon ligini ikinci yarısında nasıl güçlü bir takım olduğunu gördük. Bizim için çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor. Tribün cezamız olacak bu maçta ama taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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