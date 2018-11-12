- Mecnun Otyakmaz
: "Kone ve Robinho
'yla çok şey değişiyor" Sivasspor
Başkanı Mecnun Otyakmaz: " Hakan Keleş
'le yola devam edebiliriz"
İSTANBUL - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş
maçının ardından konuştu. Kone ve Robinho'yla çok şeyin değiştiğini söyleyen Otyakmaz, hoca konusunda da yola Hakan Keleş'le devam edebileceklerini ifade etti. Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Otyakmaz, "Bu sene maalesef takımımız öne geçtiği maçlarda puan kaybetmişti. İlk defa geriden geldiğimiz bir karşılaşmayı hak ederek kazandık. Bundan dolayı mutluyuz. Bildiğiniz üzere Tamer Tuna
ile yollarımızı ayırdık. Takımımız bu hafta Hakan Keleş tarafından idare edildi. Bütün arkadaşlarım olağanüstü bir süreç yaşadığının farkındaydı. Herkes görevinin bilincinde hareket etti ve kazanmayı bildik. Hakan Keleş'i ve futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu."Hocamızla yola devam edebiliriz"Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Hakan Keleş'le yola devam edebileceklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Genç
teknik direktörlere şans veren bir kulübüz. Hakan Keleş'le de devam etmek isteriz. Türk futboluna teknik adam kazandırmak isteriz. Bu tek başına alınacak bir karar değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir karar vereceğiz. Teknik direktör arayışlarımız da devam ediyor ve galibiyet bize moral oldu. Hakan hocanın yanını güçlendirip bir ekip kurup onlarla da devam edebiliriz. Dünya futbolunda üst düzey olarak yer almış oyuncular var. Hem Kone hem Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor. Bugün de o maçlardan biriydi. Hakan Hoca ile bunu devam ettiririz derlerse biz de ona göre düşünürüz" diyerek sözlerini tamamladı.
Sivasspor,Hakan Keleş,Robinho,Mecnun Otyakmaz
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:05