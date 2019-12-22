Haberler » Spor » Mecnun Otyakmaz: 'Pato haberleri doğru değil' - Spor

Mecnun Otyakmaz: "Pato haberleri doğru değil"

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" dedi.

22.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:22 Mecnun Otyakmaz:
DG Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini 'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, son dakikada alınan 1 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "İdeal kadromuzdan eksik oyuncularla çıktığımız zorlu Gençlerbirliği deplasmanından son dakikada bulduğumuz golle 1 puan almamız bizleri memnun etti. Sivas bugün burada hem bürokrasi hem de taraftar olarak üst düzeyde buradaydı. Hemşehrilerimizi buradan üzgün göndermediğimiz için mutluyuz. Dolu tribünler önünde takımımız çok daha iyi oynuyor. İlk yarının son müsabakası olan Göztepe maçında yine tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz" dedi.

"Güldürmeyin beni"

Otyakmaz, son olarak Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile ilgili yöneltilen soruya, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" cevabını verdi. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:02   Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları stada ulaştı - Spor
18:02   Ibrahimovic'in heykeline saldırılar durdurulamıyor - Spor
18:00   F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok - Spor
17:59   (Son dakika) Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak - Spor
17:57   Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi - Spor
17:54   İrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
17:54   Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu! - Spor
16:47   Derbi öncesi gerginlik! Taraftarın yaptığı hareket dikkat çekti - Spor
16:37   Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! - Spor
22.12.2019 18:03:36