Mecnun Otyakmaz: Taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

özel açıklamalarda bulundu. Takımın maça konsantre olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Takımımızda bir sorun gözükmüyor. Herkes motive. İnşallah futbolcularımız kazanacak mücadeleyi gösterecekler. Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmayı alıp şampiyonluk yolunda en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet arzu ediyoruz" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ, DEVREYİ LİDER BİTİRMEK"

Maç biletlerinin neredeyse tamamının tükendiğini ifade eden Otyakmaz, "Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyorum. Yaklaşık 2 bin 500 adet kadar bilet kaldı. İnşallah onları da satıp, son haftalarda özellikle deplasmanda kapalı gişe oynuyorduk, şimdi artık içeride 27 bin 500 kişilik stadımızda kapalı gişe oynayacağız. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Taraftarımızın da desteğiyle ilk hedefimiz; ilk yarıyı lider bitirip, ikinci yarı için diğer kulüplerin önünde olup, avantajlı başlamak. Daha sonra da yapacağımız takviyelerle yolumuza devam etmek" dedi.

Otyakmaz, takımın şampiyonluk iddiasının sorulması üzerine de, "Bakalım Allah bize neler nasip edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

- Sivas