Mecnun'un Leyla'ya aşkı tiyatro sahnesinde bir kez daha hayat bulacak

Türk ve dünya edebiyatında bir çok esere konu olan "Leyla ile Mecnun" hikayesi, Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunca, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönetmenliğinde sahneye konulan "Leyla ile Mecnun" oyunu, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde yarın prömiyer yapacak.

Ünlü edebiyatçı İskender Pala'nın yazdığı oyun, sade dans düzeni ve dekor tasarımı, ilgi çekici ışık tasarımı, dönemi yansıtan kostümleri ile büyük bir aşkı anlatıyor.

Yönetmen Mustafa Kurt, oyunun genel provası öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aydır Devlet Tiyatrolarının deneyimli ve genç sanatçıları ile titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Oyun seyirciyle buluşacağı için heyecanlı olduklarını dile getiren Kurt, "Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da çok bilinen bir aşk hikayesi. Birbirini seven ve kavuşamayan, aşkları uğruna ölen iki gencin hikayesini konu alıyor oyunumuz. Prof. Dr. İskender Pala'nın Leyla ile Mecnun kitabı var ve oyunlaştırmıştı eserini, biz de sahneye taşıdık. Fuzuli'nin eserinden uyarlama bir oyun. Biz çok keyif aldık çalışırken, umarım seyircilerimiz de bu eseri çok sever." diye konuştu.

Oyunun prömiyeri yapılmadan ilk hafta biletlerinin tamamına yakınının tükendiğini belirten Kurt, yerli bir eserin seyirciyle buluşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

"Metne uygun, sade, yalın dans düzeni"

Eserin dans düzenini oluşturan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı, koreograf Volkan Ersoy da esere dans düzeniyle lezzet katmaya çalıştığını söyledi.

Ersoy, "Leyla ile Mecnun" oyununun seyircilerin çok hoşuna gideceğine ve uzun yıllar sahnelerde kalacağına inandıklarını kaydetti.

"Metne uygun, müziklerin de bize el verdiği kadarıyla koreografik dans adımıyla değil de biraz daha sade, yalın dans düzeniyle metni destekleyen, anlatımı kuvvetlendiren hareket düzenini sahnede uyarladık. Rejisörümüzün fikirleri de önemliydi bizim için." diyen Ersoy, metni kuvvetlendiren dans düzenini seyircilerin beğeneceğini ifade etti.

Leyla ağıtı Zeynep Halvaşi, Leyla şarkısı ise Murat Karahan'dan

Yönetmen yardımcılığını Cevat Duman ve Müge Sefercioğlu'nun üstlendiği oyunun müziklerini Can Atilla yaptı.

"Leyla" karakterini Damla Ece Hacat, "Mecnun"u ise Muzaffer Saygı'nın canlandırdığı oyunda Tunç Yıldırım, Kadri Özcan, Cevat Duman, Pervin Balcı, Müge Sefercioğlu, Cihan Kaymak, Cansunur Şimşek, Şahnur Dedeoğlu Kudat, Pınar Uslu, Mehmet Tolga Günay, Baran Abdullah Şahin, Özlem Kalkan, Ümit Sert, Umut Yüksel, Pelin Caba Özveren rol alıyor.

Büyük aşkın şarkılarla desteklenerek anlatıldığı oyunda, "Leyla şarkısı"nı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Leyla ağıtı"nı ise Zeynep Halvaşi seslendiriyor.

Oyunun dekor tasarımını Özlem Karabay, kostüm tasarımını Funda Karasaç, ışık tasarımını Yakup Çartık ve sahne amirliğini ise Yalçın Duman üstleniyor.

Kaynak: AA