MED-PA'dan Kan Sayım Cihazında Türkiye de Bir İlk

Med-pa Sağlık Elektronik San. Dış Tic. Ltd. Şti. yılların tecrübesi ve bilgi birikimi ile 2004 yılında laboratuar sahasında sizlere doğru tercih, güvenilir kaliteli ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bünyesinde laboratuar cihazları üzerinde sertifikalı Elektrik Elektronik Mühendisi denetiminde güçlü teknik kadrosuyla yıllardır laboratuar cihazları üzerinde satış ve satış sonrası teknik destek hizmeti vermektedir.

Yılların tecrübesi ve bilgi birikimi doğrultusunda, kendisine ait tescilli Hemacell markası adı altında laboratuar cihaz ve yardımcı sarf malzeme ürettirerek ithalat ve ihracat yapmaktadır.

Misyon olarak: İnsan sağlığına yönelik laboratuar diagnostikte en son teknolojiye sahip kaliteli ürünleri, uygun maliyetle Tıp ve dolayısıyla insanlık hizmetine sunmak.

Vizyon olarak: İnsana değer veren, Güvenilir, Girişimci, Yenilikçi, Kalite, Başarı ve Müşteri odaklı olarak Dünya diagnostik alanında tercih edilen, saygın, global bir firma olmak.