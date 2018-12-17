Medar'da Dere Temizlik Çalışması Başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması başlattı. Mahallede toplamda 900 metrelik alanda başlatılan temizlik çalışmasıyla, vatandaşların taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışması tamamlandığında derede sağlıklı ve güvenli su akışı sağlanacak.

"MASKİ SAYESİNDE BU KIŞI DA RAHAT GEÇİRECEĞİZ"

MASKİ'nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Medar Mahalle Muhtarı Sırrı Başlamış, "Mahallemizden geçen derede su akışını engelleyen sazlıklar ve yağışların çok olması sebebiyle dere yatağında birikmiş olan toprak temizlenmeye başladı. Daha öncede bu tür temizliklerin rutin olarak yapılmasına rağmen yabani otların ve sazlıkların büyümesiyle deremizde taşma söz konusuydu. MASKİ ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmasıyla mahallemiz ve arazilerimiz taşkından kurtulacak. MASKİ sayesinde bu kışı da rahat geçireceğiz. Mahallem ve şahsım adına yapılan bu hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen personele teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.

Kaynak: Bültenler