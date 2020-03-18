Menü
Haberler››Güncel››MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek - Güncel

MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek

Çalışanlarının sağlığını her zaman ön planda tutan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), korona virüsüne karşı önlemlerini alarak evden hizmet vermeye başladı.

18.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:35
MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek
Çalışanlarının sağlığını her zaman ön planda tutan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), korona virüsüne karşı önlemlerini alarak evden hizmet vermeye başladı.

MEDAŞ, tüm şirket binalarında dezenfeksiyon için önlemler alınırken, personelin iş seyahatleri iptal edildi. Toplantılar video konferans aracılığıyla gerçekleştirmeye başlandı. Virüs salgınına karşı katı önlemler alınırken, hizmet kalitesinin düşmemesi için yeni uygulamalar hızlıca hayata geçirildi.

Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran yaptığı açıklamada, "Personelimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri eksiksiz yerine getirirken aynı zamanda hizmet kalitemizin düşmemesi için gerekli tüm adımları da attık. 186 Çağrı Merkezimiz 150 kişiyle bölgemizdeki 6 ile 7/24 hizmet vermektedir. Toplu alanda çalışma zorunluluğu olan 186 Çağrı Merkezimiz korona virüs salgınında en riskli lokasyonumuzdur. Bu sebeple comdata ile birlikte hızlıca gerekli alt yapıyı sağlayarak çağrı merkezi çalışanlarımızın evlerini ofise çevirdik. Bu sayede hem çalışanlarımızı korumuş olacağız hem de kesintisiz hizmete devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Meram, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading