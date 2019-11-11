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MEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

11.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:49MEDAŞ çalışanlarından kan bağışı
Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinliğe çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

MEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden MEDAŞ gerçekleştirdiği etkinliklerle sosyal sorumluluk ile kültür, sanat ve konularına da destek oluyor.

Düzenlenen kan bağışı ile ilgili bilgi veren MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, " işbirliğiyle geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışlarımızla faydalı olmayı amaçlıyoruz. Kampanyaya personelimizin desteği bizi çok mutlu ediyor, personelimize duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Bir gün herkesin acil kana ihtiyacı olabilir. Bunun için herkesin Kızılay'a destek olması gerekiyor. Bu ortak bir çabadır" dedi. - KONYA

Kızılay, Meram, Güncel

Kaynak: İHA

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