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MEDAŞ kaliteli enerji için yatırımlarını sürdürüyor

2019 yılında yaklaşık 400 milyon lira yatırım yapacak olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), hizmet verdiği Aksaray'da kesintisiz enerji için yatırımlarını tamamladı.

24.07.2019 10:04 MEDAŞ kaliteli enerji için yatırımlarını sürdürüyor
2019 yılında yaklaşık 400 milyon lira yatırım yapacak olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), hizmet verdiği Aksaray'da kesintisiz enerji için yatırımlarını tamamladı.

MEDAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, enerji kalitesinin arttırılması, kesinti sürelerinin azalması ve müşterilerin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak amacıyla Aksaray'da planlanan yatırımların tamamlandığı belirtilerek, "Bu kapsamda Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişi, Tacin Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hacı Hasanlı Mahallesi ve Sofular Mahallesinde yeni aydınlatmalar tesis edildi. Arıza sayısını düşürmek ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Hacı Hasanlı Mahallesi ve Sofular Mahallesinde bulunan elektrik hatları yer altına alındı. Güç taleplerinin karşılanması ve kesintilerde alternatif hatların oluşturulması amacıyla Sofular Mahallesinde monoblok trafo tesis edildi" denildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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