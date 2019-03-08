Medaş Memnuniyet Anketinde Kırşehir Başarısı

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, vatandaş memnuniyeti anketinde Kırşehir MEDAŞ'ın birinci olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Meram
Elektrik Dağıtım AŞ'yi (MEDAŞ) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette konuşan Vali Akın, vatandaş memnuniyetini ölçmek için geçen ay yapılan ankette hizmet verdiği iller arasında Kırşehir MEDAŞ'ın birinci olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırşehir MEDAŞ'ın dağıtım şirketleri arasında yapılan araştırma sonucunda elde ettiği başarının çalışmalarındaki azimden geldiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Vatandaş memnuniyeti anketinde Kırşehir MEDAŞ birinci oldu. Gerçekleştirilen başarı bizleri mutlu etmiştir. İlimizde elektrik dağıtım işlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Elektrik dağıtım işlemlerinin sorunsuz olması elbette ki kamuoyu tarafından takdirle karşılanacaktır. Üretimin eksiksiz devamı için enerjiye ihtiyaç var. Ayrıca vatandaşlarımızın günlük yaşamında da elektrik çok önemli bir yere sahip. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızca öncelikli hedefimiz vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaktır. Bu başarıyı sağlayan MEDAŞ yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum."
MEDAŞ İşletme Sorumlusu Mustafa Çağrı Baysal, Kırşehir Şube Müdürü Murat Yağmur ve ilçe sorumluları da ziyarette hazır bulundu.
Meram, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA