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MEDAŞ Sanat Galerisi'nde "Ağaçlar" resim sergisi

Konya'da kültür sanat çalışmalarına büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) sanat galerisinin kapılarını bu kez Salih Geçimli'ye açtı.

17.09.2019 15:44MEDAŞ Sanat Galerisi'nde
Konya'da kültür sanat çalışmalarına büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) sanat galerisinin kapılarını bu kez Salih Geçimli'ye açtı.

Farklı teknik ve boyutlarda desen ve sulu boya çalışmalarından oluşan "Ağaçlar" resim sergisinde, Salih Geçimli"nin 95 eseri yer aldı. Gelen misafirlerle birlikte resim sanatı üzerine söyleşi gerçekleştirildikten sonra, gelen sanatseverler sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

16 Eylül günü açılışı yapılan sergi 22 Eylül Pazar gününe kadar MEDAŞ Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor. - KONYA

Eylül, Meram, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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