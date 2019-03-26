Medaş Sanat Galerisi'nde Ulusal Seramik Sergisi

Meram
Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Sanat Galerisi "Gedavet" isimli I. Ulusal Karma Seramik Sergisine ev sahipliği yaptı. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen serginin açılışı Rektör
Prof. Dr. Cem Zorlu
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve çok sayıda sanatseverin katılımı ile gerçekleşti. Türkiye
geneli 70 sanatçının toplam 80 eseri yer alıyor. Eserler 30 Mart tarihine kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverleri bekliyor. - KONYA
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram, Güncel
Kaynak: İHA