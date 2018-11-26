26 Kasım 2018, 08:22
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Medel İçin Yoğun Çaba

Medel İçin Yoğun Çaba

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Ankaragücü maçından sonra izin verdiği Beşiktaşlı futbolcular günü dinlenerek geçirdi.

SERDAR SARIDAĞ
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Ankaragücü maçından sonra izin verdiği Beşiktaşlı futbolcular günü dinlenerek geçirdi.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Sarpsborg'la perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Kartal'da kritik maç öncesi Pepe, Medel, Babel, Gökhan Gönül, Adriano, Lens, Roco ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Şenol Güneş bugünkü antrenman öncesi sakatların durumuyla ilgili sağlık heyetinden rapor alacak.  Güneş, Sarpsborg'dan sonra Galatasaray'la karşılaşacak olmaları nedeniyle eldeki kadrodan en iyi verimi almaya çalışacak. Atiba ve Güven'in UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Sarpsborg karşısına farklı bir kadro çıkaracak olan deneyimli hocanın Medel'in maça yetiştirilmesini istediği aktarıldı. Ankaragücü maçı öncesi ısınırken adalesinde ağrı hisseden Medel'in durumu yarın netlik kazanacak.     
Şenol Güneş,Ankaragücü

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