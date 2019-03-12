12 Mart 2019, 19:24
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Gary Medel'in Quaresma'ya Tokadı Şili'de Manşetlerde

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-2 yendiği maça Gary Medel'in, Ricardo Quaresma'nın ensesine attığı tokat damga vurmuştu. Medel'in bu hareketi Şili'de manşet oldu.

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-2 yendiği maçta Gary Medel'in, Ricardo Quaresma'nın ensesine attığı tokat Şili'de manşetlere çıktı. Ülkenin maçları yayınlayan CDF kanalının internet sitesi tokadı, "Gary Medel ve Ricardo Quaresma arasındaki güçlü çekişme" başlığı ile verdi. " Pitbull, Portekizliyi patlattığı tokatla yere yapıştıracaktı" şeklinde alt başlık kullandı.

"GARY MEDEL OYUN İÇİNDE TAKIM ARKADAŞINA VURDU"

91.7 ADN radyosunda yapılan yorumda ise, "Taraftarlar, Gary Medel'in Ricardo Quaresma'ya attığı tokatla mücadeleyi kazandığını düşünüyor" denildi. AS'ın Şili versiyonu, "Gary Medel oyun içinde bir takım arkadaşına vurdu!" diyerek haberi verdi. Bu arada Gary Medel'in 2007 yılında Universidad Catolica'da forma giyerken takım arkadaşı Eros Perez'i yine bir maçta saha ortasında tokatladıktan sonra takımın idolü haline geldiği hatırlatıldı.

Konyaspor, Şili, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
YAKTA: Futbol demek zefk heycan kardeşlik demek şidet veya utanca hayır melo kimiş o onun karekteri kim bir alex ola bilir
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REZİDANS : Lan oglum q7 medeli ikiyle çarpar la
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HUZUR: Sıkıysa bizim meloya yapsın dan dan meloda yer bam bam
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GS 1905: Daha iyi oynasın diye tokatlamıstır
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NZZN: Gurur duyduh
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