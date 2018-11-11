11 Kasım 2018, 05:36
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Medel: "Keyif Alıyorum"

Medel: "Keyif Alıyorum"

Kartal'ın tecrübeli ismi Medel, şu anda kariyerinin güzel zamanlarından birini Beşiktaş’ta geçirdiğini söyledi.

Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Gary Medel, Şili basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, şu anda kariyerinin güzel zamanlarından birini Beşiktaş'ta geçirdiğini söyledi.
31 yaşındaki futbolcu, "Şu anda yorulmuyorum. Zaten emekli olduğumda bol bol dinlenirim. Şu anda oynadığım futboldan, hayatımdan ve kariyerimden keyif alıyorum. Fiziksel olarak da iyi durumdayım. Oynadığım her andan keyif alıyorum. Daha fazla süre ve dakika almak istiyorum. Beşiktaş'ta her kulvarda çıktığımız maçlarda yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Şili,Gary Medel,Beşiktaş

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