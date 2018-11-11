Medel: "Keyif Alıyorum"

31 yaşındaki futbolcu, "Şu anda yorulmuyorum. Zaten emekli olduğumda bol bol dinlenirim. Şu anda oynadığım futboldan, hayatımdan ve kariyerimden keyif alıyorum. Fiziksel olarak da iyi durumdayım. Oynadığım her andan keyif alıyorum. Daha fazla süre ve dakika almak istiyorum. Beşiktaş'ta her kulvarda çıktığımız maçlarda yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.