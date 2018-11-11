Medel: "Keyif Alıyorum"

Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Gary Medel
, Şili
basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, şu anda kariyerinin güzel zamanlarından birini Beşiktaş
'ta geçirdiğini söyledi.
31 yaşındaki futbolcu, "Şu anda yorulmuyorum. Zaten emekli olduğumda bol bol dinlenirim. Şu anda oynadığım futboldan, hayatımdan ve kariyerimden keyif alıyorum. Fiziksel olarak da iyi durumdayım. Oynadığım her andan keyif alıyorum. Daha fazla süre ve dakika almak istiyorum. Beşiktaş'ta her kulvarda çıktığımız maçlarda yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Şili,Gary Medel,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 05:36