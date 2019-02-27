GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergiden detaylar1989'da suikast sonucu öldürülen Cumhurbaşkanı adayı Luis Carlos Galan'ın oğlu Claudio Mario Galan ile röportajLuis Carlos Galan'ın koruması Santiago Cuervo Jimenez'in eşi Olga Marina
Ramirez ile röportajMedellin eski belediye başkanı William Jaramillo Gomez'in kızı Maria Jose Jaramillo ile röportajKolombiyalı yazar Jorge Franco ile röportaj Kolombiya'nın Medellin kentinde başlatılan "Medellin tarihine sahip çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen sergi, 1980'lerde Pablo Escobar'ın başrol oyuncusu olduğu uyuşturucu savaşı sırasında yaşanan olayları gözler önüne seriyor.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA