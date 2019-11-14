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Medeniyet Derneğinde diksiyon ve güzel konuşma dersi verilecek

İlim, kültür ve sanat alanında faaliyetler yapan Medeniyet Derneği, diksiyon ve güzel konuşma kursu düzenleyecek.

14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:26Medeniyet Derneğinde diksiyon ve güzel konuşma dersi verilecek
İlim, kültür ve sanat alanında faaliyetler yapan Medeniyet Derneği, diksiyon ve güzel konuşma kursu düzenleyecek.
Yazar ve televizyon programcısı Cihat Zafer tarafından yürütülecek kursun ilk dersi, 19 Kasım'da başlayacak.
Kurs kapsamında "diksiyon" ve "güzel konuşma"nın yanı sıra "etkili iletişim", "beden dili", "ses nefes teknikleri", "sahne-sunum" dersleri verilecek.
Farklı konuk eğitmenlerin de yer alacağı kurs, her hafta salı ve perşembe günleri derneğin Fatih'te bulunan genel merkez binasında yapılacak.
Sunuculuk, spikerlik ve metin yazarlığı yapan Cihat Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçenin doğru, akıcı ve güzel konuşulmayı hak eden büyük ve zengin bir dil olduğunu söyledi.
Türkçenin aynı zamanda kadim bir medeniyetin ve birçok derinlikli kültürün buluştuğu bir ifade alanı olduğuna işaret eden Zafer, "Dilimiz, Doğu ve Batı'nın binlerce yıllık inanç ve kültür sembollerini bağrında yaşatan canlı bir medeniyet müzesi aslında. Her meslekten öğrencilerimizle dilimizi doğru telaffuz etmeyi, sadece diksiyon açısından değil muhteva olarak da etkili konuşabilen kimseler olabilmeyi amaçlıyoruz. Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı, Hikmet Öğüt, Ali Cağaloğlu gibi İstanbul Türkçesini inanılmaz bir güzellikle kullanan büyüklerimizden duyduğumuz, dinlediğimiz, birlikte çalıştığımız Tuna Huş, Erkan Oyal, Halit Kıvanç gibi ustalarımızdan öğrendiğimiz kuralları öğrencilerimize aktaracağımız bir sınıfımız olacak." ifadelerini kullandı.

Cihat Zafer, Güncel

Kaynak: AA

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