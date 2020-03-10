Medeniyet Okulu anaokullarında
Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, anaokulu öğrencilerine de milli ve manevi değerler eğlenceli yollarla öğretiliyor.
10.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:44
Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, anaokulu öğrencilerine de milli ve manevi değerler eğlenceli yollarla öğretiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi, okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine dergiler dağıtıp, çat kapı tiyatro oyunları sergileyerek öğrencilerin bilinçlenmesine katkıda bulunan Medeniyet Okulu, anaokulu öğrencilerine de ulaşarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Medeniyet Okulu kapsamında anaokullarında eğitim gören minik öğrencilere kukla oyunu ile değerler aktarılıyor. Kukla oyunu ile birlikte eğitici drama etkinliklerine de katılan öğrencilerin zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlanırken, çocuklara sağlıklı yaşamın önemi de anlatılıyor. - KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi, okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine dergiler dağıtıp, çat kapı tiyatro oyunları sergileyerek öğrencilerin bilinçlenmesine katkıda bulunan Medeniyet Okulu, anaokulu öğrencilerine de ulaşarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Medeniyet Okulu kapsamında anaokullarında eğitim gören minik öğrencilere kukla oyunu ile değerler aktarılıyor. Kukla oyunu ile birlikte eğitici drama etkinliklerine de katılan öğrencilerin zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlanırken, çocuklara sağlıklı yaşamın önemi de anlatılıyor. - KONYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Medeniyet Okulu anaokullarında
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?