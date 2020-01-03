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Medeniyet Okulu değerler eğitimi yaygınlaşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında gençlik meclisleriyle gerçekleştirdiği ortak faaliyetler kapsamında Meram Gençlik Meclisi tarafından Diyarbakır Ergani'deki bir ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri gönderildi.

03.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:27 Medeniyet Okulu değerler eğitimi yaygınlaşıyor
Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında gençlik meclisleriyle gerçekleştirdiği ortak faaliyetler kapsamında Gençlik Meclisi tarafından Ergani'deki bir ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlik faaliyetleri kapsamında ilçelerin gençlik meclisleri ile ortak faaliyetlere imza atıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi ile ilçelerin gençlik meclisleri, ülke genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde kardeşlik hukukunun pekiştirilmesine ve Medeniyet Okulu değerler eğitiminin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Bu kapsamda Meram Gençlik Meclisi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sallıca İlkokulu öğrencilerine soğuk kış aylarında üşümemeleri için kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulundu. Minik öğrencilere mont, atkı ve berenin yanı sıra, hazırlanan değerler eğitimi içerikli dergiler, kitaplar ve çeşitli zeka oyunları dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her ay bir tane değerler konusu, çat kapı sınıf tiyatrolarıyla Konya genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 1. sınıf öğrencilerine tiyatro oyunlarıyla anlatılıyor. Bu kapsamda aylık toplam 3 bin 500 tiyatro gösterimi gerçekleştiriliyor. Programlarda; kardeşlik, cömertlik, sevgi, saygı, özdenetim, adalet, birlik ve beraberlik konularının işlendiği özel içerikle hazırlanan Konya Çocuk Dergileri öğrencilere dağıtılıyor. Değerler eğitimine sınıflarda etkin katılım sağlayan öğrencilere zeka oyunları ve geleneksel oyuncaklar ödül olarak veriyor. - KONYA

Diyarbakır, Meram, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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