Medeniyet Üniversitesi'nde Diş Hekimi Adayları Beyaz Önlük Giydi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:54



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medeniyet Üniversitesi'nin genel üniversite misyonunun yanında, bizzat adının kendine yüklediği bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Medeniyete kaynaklık etme, medeniyete sahip çıkma, onu ötelere taşıma görevi üstlenmiştir. Bu seçkin üniversitemizde öğrenci olmak, sizlere sadece mesleki alanda eğitim alma değil, mesleğinizin ötesine geçen ulvi bir yük altına girme fırsatı sunmaktadır. Fırsat diyorum, zira omuzlardaki bu yük, daha yükseğe taşındıkça insanı ve ardından bütün toplumu yüceltecek bir yüktür." dedi.Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi "1. Önlük Giyme" ve Uygulama Araştırma Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Koca, sözlerine, "Atalarımız 'Her işin başı sağlık.' derken hayatın vazgeçilmez bir şartına vurgu yapıyorlardı. Çünkü sağlık olmadan başka hiçbir şeyin önemi kalmaz." diyerek başladı.Bu bakımdan sağlığın, temel insan hakları arasında yer aldığına işaret eden Koca, hatta öyle ki sadece birey için değil, toplum için de her işin başının sağlık olduğunu söyledi.Bakan Koca, sağlığın toplumsal gelişmenin de en önemli bileşeni olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlık yalnızca hasta veya sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik halidir." tarifindeki "toplumsala" yapılan vurgunun önemli olduğunu belirtti.Edinburg Deklerasyonu'nda, tıp eğitiminin temel amacının, insanların sağlık düzeyini yükseltecek, yetenekli, hasta ve toplum için kaliteli koruyucu ve tedavi edici hizmet vermeyi sağlayan, bilgi, beceri, değerler ve davranış biçimleri konusunda yetenekli ve yeterli olan hekimler yetiştirmek olduğuna işaret edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:"Bir başka ifadeyle, tıp eğitimi öğrenme sorumluluğunu kavramış, bilgiye ulaşma yollarını bilen, sentez ve analiz yeteneğini yapmış, uygulama becerisine sahip hekimler yetiştirmeyi amaçlar.' denmektedir.Ülkemizde çağdaş bilimsel tıp eğitiminin başlangıcı Sultan 2. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de açılan ilk tıp okulu olan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'ye dayanır. Bu okullar çeşitli isimler altında ve farklı binalarda eğitim vermişlerse de daha sonra Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa ettirilen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane altında eğitimlerine devam etmişlerdir. Diş Hekimliği 22 Kasım 1908'de tıbbiyeden ayrılmış ve resmi eğitimine 1909 Ekim ayında başlamıştır.""Üniversitelere çok önem veriyoruz"Bundan 110 yıl sonra bugün, yeni bir diş hekimliği fakültesinin açılışında, diş hekimi adaylarının mesleğe ilk adımlarını atmalarının heyecanıyla aydınlanan bir ortamda, ülkeye çağdaş bir eğitim kurumu, vatandaşların sağlıklarına kavuşabilecekleri bir tesis daha kazandırılmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:"Eğitim kurumlarımızın zirvesini oluşturan üniversitelere çok önem veriyoruz. Nurettin Topçu, üniversitelerimizin sadece birer eğitim kurumu değil, milletin kültür merkezi olduğunu ifade eder ve 'Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun, her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın, hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin.' der. Medeniyet Üniversitesi, genel üniversite misyonunun yanında, bizzat adının kendine yüklediği bir sorumluluk taşımaktadır. Medeniyete kaynaklık etme, medeniyete sahip çıkma, onu ötelere taşıma görevi üstlenmiştir. Bu seçkin üniversitemizde öğrenci olmak, sizlere sadece mesleki alanda eğitim alma değil, mesleğinizin ötesine geçen ulvi bir yük altına girme fırsatı sunmaktadır. Fırsat diyorum, zira omuzlardaki bu yük, daha yükseğe taşındıkça insanı ve ardından bütün toplumu yüceltecek bir yüktür. İnancım, Medeniyet Üniversitesi'nin birer mezunu olarak hayata atıldığınızda, hem başarılı diş hekimleri olarak sağlık ordumuza güç katmanız hem de medeniyet bayrağını yeni nesillere layıkıyla taşımanızdır.""Beyaz önlükleriniz artık hayatınızın ayrılmaz bir parçası olacak"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha 8 yıl önce yola çıkmış genç bir ilim ocağı olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin şimdiden geldiği nokta itibarıyla umutları ve inancı kuvvetlendirdiğini ifade etti.Kuruluşundan bu güne emeği geçen akademisyenleri, yöneticileri ve idari kadroyu tebrik eden Koca, "Üniversitemizin en yeni halkası olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılışı şüphesiz hepimizin memnuniyet kaynağıdır. Ancak bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak beni ziyadesiyle sevindirmektedir. Sevincim ve gururumun kaynağı, buradaki betondan ve demirden teşekkül etmiş olan yapılar değil, ona can veren, ruh katan hocalarımız ve öğrencilerimizdir." diye konuştu.Bakan Koca, bu müessesenin, sağlık sistemine eklenen yeni bir güç olacağını, buradan yetişen hekimlerin ise halkın layık olduğu sağlık hizmetini sunmak için seferber olan nitelikli gücü yeni bir enerji katacağını dile getirerek, öğrencilere seslenerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Mesleğe adım atışınızın sembolü olan beyaz önlükleriniz bundan sonra artık hayatınızın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Beyaz olmasının saf ve temizlik olduğu kadar, güven duyulmanın da bir nişanesi olduğunu unutmayınız. Bu beyaz önlükler biz sağlık çalışanlarının kimliğidir adeta. Giymesek bile bu önlükler manasıyla hep üzerimizdedir, üzerimizde olmalıdır. Üniversite yıllarınızı sadece mesleki yetkinlik kazanmak için sarf edilecek yıllar olarak görmemenizi temenni ederim. Üniversite ortamı insana yeni bir çevre ve yepyeni bir sosyal ortam sunmaktadır. Bunu fırsata çeviriniz. Burada kurulan ilişkiler, ömür boyu dayanışmanın temelini oluşturmaktadır. Daha geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Araştırma Merkezi'ne dikkatinizi çekmek isterim. Eğitiminiz ilerledikçe araştırma yapma imkanlarını bulacaksınız.""Temel ve öncelikli sorumluluğumuz uzman diş hekimlerini yetiştirmek"Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Karaman da beyaz önlük giymenin bir kimlik ve meslek giymek olduğunu aktararak, tıp ve diş hekimliğinin hem bir meslek hem de bir sanat olduğunu söyledi.Karaman, diğer birçok meslekten farklı olarak maddi ve manevi kazanç kapısı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Ama unutmayın ki bu mesleği nasıl anlayıp, nasıl icra ettiğimize bağlı olarak, insani hem abad edebilir hem berbat edebilir. Eğer bir hekim mukaddes kitabımızda beyan edilen 'Bir insana hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş gibidir' düsturuna inanarak hareket ediyorsa, yine Rabbimizin beyanında zikredilen 'Hastalandığımda bana şifa veren O'dur.' inancıyla kendisini eşref-i mahlukatın şifasına vesile görüyorsa hem dünyasını hem de ahiretini bu meslekten kazanabilir. Sizler de bugün bu dünyaya atım atıyorsunuz. Hayatınızı bu kutlu ideale adıyorsunuz. Aramıza hoşgeldiniz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz, sağlık eğitimine çağdaş bir anlayış ve evrensel bir bakış kazandıracak özgün bir fakülte oluşturmak, bugünden geleceği yakalamak adına kuruldu. Temel ve öncelikli sorumluluğumuz nitelikli, uzman diş hekimlerini yetiştirmek ve evrensel bilimin gelişimine katkı sağlayacak, ülkemizin diş hekimliği birikimini de ileri taşıyacak bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır."Karaman, en büyük zenginliklerinin ise yüksek düzeyli ve fedakar akademik kadroları olduğunu dile getirerek, fakülte bünyesinde günümüzün teknolojisiyle donatılmış bir uygulama ve araştırma merkezinin de kurulduğunu, bu merkezin İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşalara en üst düzeyde ağız ve diş sağlığı hizmeti verirken, konumu itibarıyla da sağlık turizmine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından, Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Karaman tarafından, Sağlık Bakanı Koca'ya plaket takdim edildi.Ardından Bakan Koca, üç öğrenciye beyaz önlük giydirerek, hediye verdi.