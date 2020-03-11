"Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri
Diyarbakır'da, "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında "En Sevgili" adlı gösteri ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.
11.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:17
Diyarbakır 'da, "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında "En Sevgili" adlı gösteri ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Anadolu Mektebi'nin kentte düzenlediği etkinlikler kapsamında, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde, İsmet Numanoğlu'nun sanat yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından, Sezai Karakoç'un şiirleri ve dramatik unsurlarla harmanlanan "En Sevgili" adlı gösteri sahnelendi.
Daha sonra Büyükşehir Öğretmenevi'nde öğrencilerin Karakoç'un şiirlerini okuduğu dinleti düzenlendi.
"Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılmasını değerli buluyorum"
Etkinlik nedeniyle kente gelen Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Yusuf Pekin, katıldığı programların oldukça değerli olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın, bağrında sahabeleri taşıyan aynı zamanda tarihiyle çok önemli bir şehir olduğunu belirten Pekin, "Sur içindeki çarşılar, hanlar, camiler özellikle Ulu Cami beni çok etkiledi. Sezai Karakoç Anadolu kültürünü kendi ruhunda, edebiyatında eritmiş bir kişilik. Diyarbakır'ın onun üstünde nasıl etki ettiğini bugün anladım." diye konuştu.
Ankara'dan etkinliğe katılan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Özyorulmaz da Karakoç'un Türk edebiyatında derin izler bırakmış bir fikir ve sanat adamı olduğunu kaydetti.
Gösteride Karakoç'un şiirlerini hissettiklerini aktaran Özyorulmaz, "Diyarbakır kadim ve Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Güneydoğunun kültür başkenti olarak görüyorum. Sezai Karakoç'un memleketi olan Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılmasını değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.
İzmir'den gelen öğrenci Rukiye Merve Sakarya ise etkinliklerin çok verimli geçtiğini ve kentin misafirperverliğine şahit olduklarını anlattı.
Sakarya, "Tarihi mekanları gezdiğimizde Sezai Hoca'yı manevi anlamda besleyen ortamı gördük. Sezai Karakoç'u anlamak adına benim için çok önemliydi." dedi.
Anadolu Mektebi'nin kentte düzenlediği etkinlikler kapsamında, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde, İsmet Numanoğlu'nun sanat yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından, Sezai Karakoç'un şiirleri ve dramatik unsurlarla harmanlanan "En Sevgili" adlı gösteri sahnelendi.
Daha sonra Büyükşehir Öğretmenevi'nde öğrencilerin Karakoç'un şiirlerini okuduğu dinleti düzenlendi.
"Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılmasını değerli buluyorum"
Etkinlik nedeniyle kente gelen Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Yusuf Pekin, katıldığı programların oldukça değerli olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın, bağrında sahabeleri taşıyan aynı zamanda tarihiyle çok önemli bir şehir olduğunu belirten Pekin, "Sur içindeki çarşılar, hanlar, camiler özellikle Ulu Cami beni çok etkiledi. Sezai Karakoç Anadolu kültürünü kendi ruhunda, edebiyatında eritmiş bir kişilik. Diyarbakır'ın onun üstünde nasıl etki ettiğini bugün anladım." diye konuştu.
Ankara'dan etkinliğe katılan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Özyorulmaz da Karakoç'un Türk edebiyatında derin izler bırakmış bir fikir ve sanat adamı olduğunu kaydetti.
Gösteride Karakoç'un şiirlerini hissettiklerini aktaran Özyorulmaz, "Diyarbakır kadim ve Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Güneydoğunun kültür başkenti olarak görüyorum. Sezai Karakoç'un memleketi olan Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılmasını değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.
İzmir'den gelen öğrenci Rukiye Merve Sakarya ise etkinliklerin çok verimli geçtiğini ve kentin misafirperverliğine şahit olduklarını anlattı.
Sakarya, "Tarihi mekanları gezdiğimizde Sezai Hoca'yı manevi anlamda besleyen ortamı gördük. Sezai Karakoç'u anlamak adına benim için çok önemliydi." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri
Etiketler : Sezai Karakoç, Diyarbakır, Güncel
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