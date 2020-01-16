Haberler » Güncel » 'Medeniyetler Kapısı Mardin' sergisi açıldı - Haber

"Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi açıldı

Ressam İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı Mardin" isimli kişisel sergisi açıldı.

16.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:28
İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı " isimli kişisel sergisi açıldı.
Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, 'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanların Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşadığını ifade etti.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin de bu birlikte yaşamın oluşmasında büyük katkısı olduğunu aktaran Arısoy, "Değerli sanatçımız İsmet Yedikardeş'le beraberliğimiz burayla sınırlı kalmayacak. Kazlıçeşme Sanat adıyla faaliyet gösteren daha büyük bir sergi alanımız var. İnşallah orada da sanatçımızın farklı bir sergisine ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.
İsmet Yedikardeş de "Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi için 17 yıl önce Mardin resimleri yapmaya başladığını dile getirdi.
İlk sergisini 2005'te TBMM'de açtığını belirten sanatçı, "Ondan sonra bu sergi Amerika'da, Almanya'da, Avusturya'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde açıldı. Her insanın kendi memleketine bir vefa borcu vardır. Bir insan şairse memleketinin şiirini yazmalı, ressamsa memleketinin resmini çizmeli, sanayiciyse memleketine sanayi kurmalı. O zaman bütün ülke eşit şekilde kalkınır." ifadelerini kullandı.
Yedikardeş, Mardin'in farklı köken ve dinlerden insanların dostluk içinde yaşadığı bir şehir olduğunu ve bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.
Mehmet Lütfi Şen ise serginin, Türk resim sanatının kendi kimliğinden çağdaş olarak neşet etmesine bir cevap niteliği taşıdığını belirtti.
Son gün 16 Şubat
İsmet Yedikardeş'in kendi coğrafyasını ve kültürünü temel alan bir sanatçı olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:
"Sanatçının diğer çalışmaları da Türk resim ve heykel sanatına cevap niteliği taşıyor. Hocanın yıllardır sürdürdüğü deri üzerine soyut çalışmaları ve seramik heykel çalışmalarından oluşan retrospektif sergiyi de inşallah ilerleyen zamanlarda açacağız."
Sanatçının Mardin'in kültürel, tarihi ve mimari özelliklerini kendine has bakışıyla yorumladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Sergide, tuval üzerine yağlı boya ve deri üzerine karışık teknik ile üretilen büyük boyutlarda 15 eser bulunuyor.
"Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi, 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.

İsmet Yedikardeş, Türkiye, Ressam, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:54  Cübbeli 'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Haber
21:48  Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi - Haber
21:48  Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama Açıklaması - Haber
21:46  Süper Loto çekildi (2) - Haber
21:46  AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı" - Haber
21:35  Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Haber
20:52  Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Haber
19:54  BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Haber
19:45  İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Haber
18:08  Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Haber
16.01.2020 21:59:39