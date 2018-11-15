Mediamarkt Balıkesir'de Mağaza Açacak

Avrupa
'nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye
'deki 71'inci mağazasını Balıkesir
'de 17 Kasım Cumartesi günü MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'ın da katılacağı bir etkinlikle açacak.
Bin 600 metrekare alanda açılan mağazada, 20 kişi çalışacak.
Yeni mağaza ile Balıkesir halkı son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalayacak.
50 bine varan son teknoloji ürün ve en geniş aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün 2 gün boyunca açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunulacak.
Türkiye,Avrupa,Balıkesir
15 Kasım 2018 Perşembe 15:35