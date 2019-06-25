MediaMarkt ile Avrupa yolcusu girişimci kalmasın!

MediaMarkt Türkiye tarafından, Tekzen kurumsal ortaklığıyla gerçekleştirilen girişim projesi "MediaMarkt Startup Challenge'19"un kazanan isimleri düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Törende perakende sektöründe fark yaratacak girişimler ödüllendirilirken kazanan girişimci ise Münih'te gerçekleşecek Retailtech Hub Programı'na katılma fırsatı yakaladı.

MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım "Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Girişimcilerimizin gerek ulusal ekonomi, gerekse sektör ölçeğinde bir çeşit domino etkisi yaratarak zorlukların aşılmasında çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen CEO'su Murat Gigin "Türkiye'deki girişim ekosisteminin ve genç girişimcilerin desteklenmesi yanı sıra ortaya ticari bir değer çıkmasına da katkı sunmak için buradayız" dedi.

Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın, Tekzen kurumsal ortaklığıyla geçen yıl Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiği "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin ikinci döneminin kazananları belli oldu. 25 Haziran tarihinde İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan başarılı startuplar ödüllendirildi.

Startup Challenge 19'un kazananı "Bagaj"!

MediaMarkt Startup Challenge 19'un kazananı ise Bagaj adlı proje oldu. Proje, bir kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan bir mobil uygulama olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda Bagaj, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan Poltio ise müşteri davranışlarını analiz edebilen ve buna göre hedefleme yapan bir data platformu. Poltio, MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; Yunanistan'dan katılan ve üçüncü olan Pegneon projesi ise oyun yöntemi ile çalışan eğitimleri hazırlıyor. Pegneon, yine MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca her üç proje, 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı'nda çözümünü tanıtabilecek.

MediaMarkt Startup Challenge 19'un bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını ifade eden MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım "MediaMarkt Startup Challenge'ı yurt dışına açacağımızı ve Yunanistan'dan girişimcilerin de katılacağını açıklamıştık. Ancak projemizin uluslararası özelliği daha da boyutlandı. Yunanistan'ın yanı sıra Polonya, İrlanda, Azerbeycan, Nijerya ve Filistin gibi ülkelerden de bizi şaşırtan başvurular aldık. MediaMarkt Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Öyle ki, aldığımız 100'ün üzerinde başvurunun 35'i yabancı ülkelerden. Bu, bize büyük bir gurur verdi".

"Bugün bizi gururlandıran diğer bir konu ise burada, jüri sunumlarını yapan girişimcilerimiz. Kendilerinin inovatif sunumlarını dinledik ve değerlendirmelerimizi yaptık. Başarılı olan girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Kendilerinin gerek ulusal ekonomi, gerekse sektör ölçeğinde bir çeşit domino etkisi yaratarak zorlukların aşılmasında çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

Yenal Gökyıldırım, projede jüri üyesi olarak yer alan MediaMarktSaturn Perakende Grubu İnovasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Wild'e, MediaMarktSaturn N3XT Operasyon Direktörü Sonja Moosburger'e, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Girgin'e, Demirören Medya Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişment'e, Yazar, Danışman, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatoş Karahasan'a ve Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyon Direktörü Münir Kundakçı'ya teşekkürlerini iletti.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen CEO'su Murat Gigin ise Türkiye'deki girişim ekosisteminin ve genç girişimcilerin desteklenmesi yanı sıra ortaya ticari bir değer çıkmasına da katkı sunmak için buradayız diye konuştu. Gigin, Türkiye'nin bir yazılım ve inovasyon üssü olması için Startup Challenge projesinin bir adres haline gelmesini istediklerini belirterek, "Hem Tekfen hem Tekzen olarak bu projenin bir parçası olmaktan ve katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl uluslararası bir katılım oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sadece Türkiye'de değil tüm bölge için girişimlerin tercih ettiği bir organizasyon olacak" dedi.