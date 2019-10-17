Haberler » Ekonomi » MediaMarkt mağazalarında iPhone 11 için gece mesaisi

MediaMarkt mağazalarında iPhone 11 için gece mesaisi

MediaMarkt, Apple'ın en yeni cihazlarını bu geceden itibaren satışa çıkarıyor.

17.10.2019 12:16MediaMarkt mağazalarında iPhone 11 için gece mesaisi
MediaMarkt, Apple'ın en yeni cihazlarını bu geceden itibaren satışa çıkarıyor.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'a ilk sahip olmak isteyenler için seçili MediaMarkt mağazaları, kapılarını bu gece teknolojiseverler için açacak. iPhone 11'ler mağazalara ek olarak mediamarkt.com.tr'de de satışa sunulacak.
Seçili MediaMarkt mağazları, bu akşam açık kalacak ve gece saat 00.00'dan itibaren yeni nesil iPhone'ların satışına başlayacak.
Bu gece açık kalacak MediaMarkt mağazaları İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Mersin ve Bursa'da bulunuyor. Mağazaların tam listesine ise www.mediamarkt.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Teknolojiseverler, Apple iPhone 11 Pro'ya 10 bin 999 TL'den ve iPhone 11 Pro Max'a ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

Apple, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:07 "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" raporu
14:04 Tarım ve Orman Bakanlığından damızlık yetiştiricilerine destek
13:58 Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin ihracatında yüzde 15 artış öngörülüyor
14:02 CIO’lar Arçelik’in akıllı ekranları ile buluştu
14:02 Ali Osman Akat: ABD Türkiye'yle ortaklığı bozmak istemez
13:56 KOBİ'lerin AB Ülkelerine İhracatındaki Sorunlar Çalıştayı yapıldı
13:57 Turizmde 2023 yılı gelir hedefi 65 milyar dolar
17.10.2019 14:12:22