Mediamarkt, Samsung Galaxy S10'u Ön Siparişe Sundu

Kaynak: AA

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung Galaxy S10 için ön siparişleri almaya başlıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha geniş ekrana ve daha gelişmiş kameralara sahip Samsung Galaxy S10, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 5 bin 499 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, teknolojiyi yakından takip edenlere özel Samsung Galaxy S10'u, MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr'de ön siparişlere açtı.Daha geniş ekrana, daha gelişmiş kameralara ve daha çok seçeneğe sahip Samsung Galaxy S10, 25 Şubat tarihinden itibaren de MediaMarkt mağazalarında satışa çıkacak.MediaMarkt, Samsung'un yeni amiral gemisinin farklı modellerini de elektronikseverlerin beğenisine sunacak. 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S10e 5 bin 499 liradan, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S10 6 bin 599 liradan ve 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına ve daha geniş ekrana sahip Galaxy S10+ ise 7 bin 499 liradan satışa sunulacak.