Mediamarkt'ta Kara Cuma İndirimleri Erken Başladı

Black Friday indirim haftasının takip edilen mağazalarından biri olan MediaMarkt, Black Friday adı altındaki indirim kampanyaları Salı gününden itibaren başlıyor. Sunulan indirimlere ek olarak çok özel ürünlerde, çok özel fiyatlar sizleri bekliyor.

İNDİRİMLER CUMA GÜNÜ DORUĞA ULAŞACAK

20 – 25 Kasım tarihleri arasında sürecek olan indirimlerin doruk noktası Cuma günü başlayacak olan Black Friday indirimleri olacak. Ama indirim dönemini erken başlatan MediaMarkt birbirinden özel ürünleri ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

MEDİAMARKT İNDİRİM VİDEOSU DA HAZIR

MediaMarkt'ın Black Friday indirimleri sayfasında onlarca üründe büyük fırsatlar alıcılarını bekliyor. Mediamarkt, hazırladığı videoda indirimleri daha da detayları aktarıyor.