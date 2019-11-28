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MediaMarkt'ta Şahane Cuma bu akşam Burcu Esmersoy'la başlıyor

MediaMarkt, Şahane Cuma'ya özel düzenlediği etkinlik kapsamında Burcu Esmersoy'la iş birliğine giderek, Metropol İstanbul AVM'de yer alan mağazasında özel bir etkinlik gerçekleştirecek.

28.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:44MediaMarkt'ta Şahane Cuma bu akşam Burcu Esmersoy'la başlıyor
MediaMarkt, Şahane Cuma'ya özel düzenlediği etkinlik kapsamında Burcu Esmersoy'la iş birliğine giderek, Metropol AVM'de yer alan mağazasında özel bir etkinlik gerçekleştirecek.

MediaMarkt açıklamasına göre, bu akşam gerçekleşecek etkinlikte ünlü isim Burcu Esmersoy, MediaMarkt mağazasında teknoloji severlerle buluşacak. Etkinlik tüm katılımcılara açık olacak. Böylece Şahane Cuma indirimleri Türkiye'deki tüm MediaMarkt mağazalarında bu akşamdan tüketiciye sunulacak.
Geçen yıl da erken başlamıştı
MediaMarkt Türkiye, geçen yıl da Levent Merkez Mağazası'nda Didem Soydan ve Umut Eker ile Şahane Cuma'yı erken başlatmış, ikili mağazanın açılışını bekleyen yüzlerce teknolojiseverle birlikte patlamış mısır yiyip sahlep keyfi yapmıştı.
Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren ikili, elektronikseverlerle indirimler ve ürünlerle ilgili de sohbet etmişti.

Burcu Esmersoy, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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