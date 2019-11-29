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MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" coşkuyla karşılandı

MediaMarkt, belli ürünlerde indirime giderek Burcu Esmersoy ile Metropol İstanbul AVM mağazasında "Şahane Cuma" kampanyasının açılışını gerçekleştirdi.

29.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:40MediaMarkt'ta
MediaMarkt, belli ürünlerde indirime giderek Burcu Esmersoy ile Metropol AVM mağazasında "Şahane Cuma" kampanyasının açılışını gerçekleştirdi.
Tüketiciler "Şahane Cuma" etkinlikleri kapsamında pazar akşamına kadar tüm Türkiye'de bulunan MediaMarkt mağazalarında indirimlerden yararlanabilecek.
Etkinlik kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MediaMarkt Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Acar uzun bir süredir bu geceye hazırlandıklarını belirterek, tedarikçilerle birlikte yüzlerce üründe gerçek indirimler yaptıklarını söyledi.
Kampanya kapsamında ürünlere yüzde 70'lere varan indirim yaptıklarını kaydeden Acar, "Biz ürünlerin gerçek satış fiyatı üzerinden indirim yapıyoruz. Olmamış bir fiyatı sanki varmış gibi yapıp indirime gitmiyoruz. Tüketicilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz. MediaMarkt kampanyasını duyurunca saatler öncesinden yüzlerce tüketici mağaza önünde sıraya giriyor. Bu bizim için sevindirici bir durum." diye konuştu.

Burcu Esmersoy, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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