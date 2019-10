MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor

MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye ve Türk tüketicisine sadece mağaza anlamında değil her anlamda yatırım yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye pazarı, Avrupa 'nın en hızlı büyüyen pazarı olacak. Sektörümüzde 21 alt kategori var ve hepsinin büyüme lideriyiz. Bunu, yaptığımız yatırımlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.MediaMarkt açıklamasına göre, Türkiye'de son 43 aydır sektörün ve rakiplerinin üzerinde büyümesini sürdüren Avrupa'nın en önemli elektronik perakendecisi şirket, İzmir Hilltown AVM'de açılacak yeni mağazası ile Ege Bölgesin'de de hızla büyümeye devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu üyeliği görevini de yürüten Gökyıldırım, Türkiye'nin, gösterdiği başarıyla, son 3 yıldır grubun en hızlı büyüyen operasyonu olması sonrası, 2019 başında MediaMarktSaturn'ün global seviyedeki Grup İcra Kurulu üyeliği ve "Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı" görevine getirildiğini hatırlatarak, bu atamayla Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Polonya ve İsveç MediaMarkt şirketlerinin de sorumluluğunu üstlendiğini aktardı."Türkiye'ye ve Türk tüketicisine güveniyoruz"MediaMarkt olarak Türkiye'ye ve Türk tüketicisine güvendiklerini dile getiren Gökyıldırım, "Bu doğrultuda mağaza ve müşteri hizmetlerine yönelik yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İzmir başta olmak üzere, Ege Bölgesi bu noktada en önemli bölgelerimizden biri, İzmir Hilltown'a açacağımız yeni mağazamızla beraber İzmirli teknoloji severlere en kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.MediaMarkt'ın, 50 yıllık birikimiyle, 14 ülkede, binden fazla mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 2,1 milyar ziyaretçisine hizmet verdiğini aktaranGökyıldırım, Türkiye'de aralıksız devam eden büyümede, Ege Bölgesi ve İzmir'in önemine değindi.Gökyıldırım, "İzmir'de 6 farklı noktada varız. Mağaza sayısı olarak İzmir, 3'üncü büyük ilimiz. Hedefimiz 2019 yılını Türkiye'de toplam 80 mağaza ile kapatmak." açıklamasında bulundu.Türkiye'ye her anlamda yatırımYenal Gökyıldırım, Türkiye ve Türk tüketicisine sadece mağaza anlamında değil her anlamda yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Bütün projelerimizde müşteriyi merkeze alıyoruz. Yatırımlarımız servis ve hizmetlerimizden, tedarik zinciri yönetimimize, e-ticaret kanalımızdan müşterimize dokunduğumuz her alana kadar yayılıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye pazarı, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarı olacak. Sektörümüzde 21 alt kategori var ve hepsinin büyüme lideriyiz. Bunu, yaptığımız yatırımlara borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.CLUB İzmir'de 107 bin üyeye ulaştıGökyıldırım, özellikle yeni devreye giren sadakat programının, tüketicilere sektörde daha önce görülmemiş fırsatlar sunduğunu bildirdi.Bugün itibarıyla, 107 bini İzmir'den olmak üzere 900 bin üye sayısına ulaştıklarını aktaran Gökyıldırım, şunları kaydetti:"Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlarımızdan bir diğeri ise tüketicilerin marka ile ilişki kurdukları tüm alanları kapsayan Müşteri Memnuniyeti Yol Haritası projemiz. Bu projemizde, müşterinin bizi fark edip iletişime geçtiği ilk andan itibaren gerek mağaza içinde gerekse de online kanallarda başlayan satın alma yolculuğunun her adımını ve sonrasındaki, çağrı merkezi de dahil, satış sonrası servislerin tamamında yaşadığı tüm deneyimi adım adım takip ediyor, talepleri alıyor, değerlendiriyor ve ona göre süreçlerde iyileştirmeler yapıyoruz."