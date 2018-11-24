Medıcabıl'de D Vitamini Anlatıldı

Özel Medicabil Hastanesi konferans salonunda yapılan sunumda konuşan Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Süleyman Sırrı Gökalp, D vitamininin yağda eriyen vitaminler arasında bulunduğunu belirtirken, D vitamininin en önemli etkisinin kalsiyum homeostazı ve kemik sağlığı üzerine olduğuna, D vitamininin hormon gibi fonksiyon göstererek kolon kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri gibi kanserleri, Multipl Skleroz,Tip 1 Diyabet, Crohn Hastalığı, Metabolik Sendrom gibi otoimmun hastalıkları ve Tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarını önlemede etkili olduğuna dikkat çekti.

Özel Medicabil Hastanesi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Süleyman Sırrı Gökalp, D vitamini eksikliğinde görülen klinik belirtilerini de, Raşitizm, Osteomalazi, Kanser (prekanseröz lezyonlara yatkınlık), Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler (hipertansiyon ve kardiyovasküler olaylar),Diyabet, Nöropsikiatrik fonksiyon bozukluğu (Şizofreni, Depresyon, Alzheimer hastalığı) olarak sıraladı.

Dr. Gökalp, D vitamini eksiklğinin tüm dünyada yaygın olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bu durumu Epidemi(salgın) olarak kabul ettiğini, çözüm olarak dışarıdan doktor kontrolünde Vitamin D takviyesinin önerildiğini belirtti.

D Vitamini Kaynakları

D vitamini kaynakları hakkında bilgiler verirken de, D vitamininin diyetle alınabildiğini veya endojen olarak yapılabildiğini iletti. Endojen (vücutta) yapım güneşin dik geldiği saatlerde güneşlenme sayesinde olduğunu, diyetle ise bitkilerde bulunan ergokalsiferol (D2) ve hayvan dokularında bulunan kolekalsiferol (D3) şeklinde alınabildiğini aktaran Uzm. Dr. Gökalp D vitamininin en fazla balık, süt ürünleri, mantar ve yumurta sarısında bulunduğunu söyledi.