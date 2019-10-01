Medıcabıl Ve Onkoday meme kanserine dikkat çekecek

ONKODAY Parkı'nda düzenlenen lansmana ONKODAY Başkanı Füsun Önen, Uludağ Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Özel Medicabil Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer ile Limak Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Sorumlusu Sevim Tan katıldı.

Op. Dr. Özer erken teşhisin önemini vurguladı

Toplantıda meme kanseriyle ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Özel Medicabil Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, dünyada 8 kadından birine meme kanseri tanısı koyulduğunu ancak erken tanıyla bu rahatsızlığın önüne geçilebildiğini söyledi.

Op. Dr. Özer konuşmasına şöyle devam etti; "Kanserden korkmamak gerekiyor. Günümüzde meme kanseri tedavilerinde önemli gelişmeler oldu ve artık memeyi koruyan tedavi yöntemleriyle, bu hastalığın tedavisinde yüksek başarı oranlarına ulaşılıyor. Fakat bu noktada erken tanı çok önemli. 20 yaşını aşmış kadınların kendi kendilerini muayene etmeyi öğrenmelerini, 40 yaşını aşmış kadınların da yılda bir kez mamografi çektirmelerini öneriyoruz."

Özel Medicabil Hastanesi "Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri" kapsamında 12 Ekim'de gerçekleşecek Pembe Pedal Bisiklet Turu ve Ekim ayı boyunca düzenlenecek bilimsel ve sosyal etkinliklerde ONKODAY ile iş birliği yaparak meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar gerçekleştirecek.